Desembargador que humilhou guarda reaparece sem máscara em praia de Santos - TNOnline

O desembargador Eduardo Siqueira, que foi flagrado em vídeo no dia 18 de julho, onde humilhava um Guarda Municipal, após ser abordado por não usar máscara enquanto caminhava pela praia de Santos. Foi visto novamente desrespeitando o decreto estabelecido pela prefeitura da cidade para combater à Covid-19.

Em imagens registradas na manhã de quarta-feira (5), por uma moradora da cidade que também estava no local no momento da ação do desembargador, é possível ver o magistrado sem máscara, caminhando por uma praia de Santos, enquanto fala ao telefone.

A moradora, relata que o desembargador caminhou cerca de 20 minutos pela praia sem o uso do EPI e ao passar pela rua General Rondon e avistar uma viatura da guarda, deu meia volta e colocou a máscara.

Mesmo sendo observado pelas pessoas que passavam pelo local, o desembargador não se intimidou e permaneceu descumprindo o decreto.

Além de não utilizar o equipamento de segurança obrigatório para amenizar a disseminação da Covid-19, o magistrado debochou dos guardas municipais.

"Uma coisa que eu ignoro são essas viaturas da guarda, esses meninos para cima e para baixo. Não dou a menor bola para eles, é um desprazer ver eles estragando, destruindo, poluindo a praia", comentou o desembargador.