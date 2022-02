Da Redação

Desabamento: trecho da Tietê volta a ceder e cratera aumenta

Devido a um desmoronamento próximo ao canteiro de obras do Metrô de São Paulo, uma cratera se formou na Marginal Tietê e ela aumentou ao longo do dia. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), por causa do rompimento de uma coletora de esgoto. Ninguém se feriu.

continua após publicidade .

Depois de uma enorme porção de terra ceder para dentro da obra, levando um trecho da Marginal Tietê, partes do asfalto continuaram lentamente cedendo e uma caixa d’água que estava no local foi engolida pela cratera.

João Doria (PSDB), governador de São Paulo, falou a respeito do caso nesta terça-feira. De acordo com o político, o fluxo de veículos no local precisou ser interditado por conta da cratera, que foi causada por um rompimento na tubulação de esgoto.

continua após publicidade .

Ainda conforme Doria, a Acciona, empresa que está à frente das obras, atingiu uma coletora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) durante as escavações.

O governo e a empreiteira, no entanto, negam que o deslizamento estaria relacionado à escavação realizada pela máquina conhecida como Tatuzão (equipamento subterrâneo de perfuração do solo).

Com informações do Metrópoles.