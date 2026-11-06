Desabamento no Brás: 35 pessoas estavam no imóvel e quatro sofreram ferimentos leves

Um prédio de quatro andares desabou no final da tarde desta sexta-feira, 6, na altura do número 192, da Rua Maria Joaquina, no Brás, região central de São Paulo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local e atendem a ocorrência. O local está totalmente isolado.

De acordo com a capitã Karoline Magalhães, porta-voz do Corpo de Bombeiros, 35 pessoas estavam dentro do imóvel, sendo que oito conseguiram sair antes da chegada da corporação. Os 27 que permaneceram foram resgatados e quatro foram encaminhados para a UPA da Mooca com ferimentos leves e quadro estável.

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As causas do desabamento ainda não foram esclarecidas. A prioridade agora é verificar e confirmar que não há outras vítimas no imóvel. Para isso, cães farejadores atuam no local.

Imagens mostram o local sob uma pilha de escombros, concreto quebrado e metal retorcido. Apenas a estrutura fachada segue de pé.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 18h40. A corporação informou empenhou 51 homens e 17 viaturas até o local. Informações iniciais indicam que uma loja de roupas funcionava no local.