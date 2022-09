Desabamento em Itapecerica da Serra deixa ao menos 5 mortos e 31 feridos

Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um desabamento em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, deixou ao menos cinco mortos e 31 feridos na manhã desta terça-feira, 20. Segundo informações preliminares e atualizadas, cerca de 64 funcionários da empresa estavam em uma reunião com candidatos a deputado no momento da ocorrência.

À imprensa, uma porta-voz do Corpo de Bombeiros afirmou que os feridos "ainda estão sendo retirados" e encaminhados a hospitais da região.

O trabalho nos escombros segue em andamento. "Trata-se de um galpão com 10 mil metros quadrados, onde havia uma reunião entre os funcionários da empresa, em torno de mais ou menos 64 pessoas. A laje veio a desabar", explicou a major Luciana Soares, em imagens veiculadas pela TV Globo.

O desabamento ocorreu por volta das 8h55, em um galpão na Estrada Ferreira Guedes, 1.134, no bairro Potuverá. No local, funciona a Multiteiner, uma empresa de comércio e locação de contêineres.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) divulgou que estava no local no momento do desabamento, para um café da manhã com os funcionários, acompanhado da candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos). Em fotografia divulgada pela equipe, o candidato aparece com a camiseta suja, mas sem ferimentos graves aparentes.

"Quando se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros, os dois foram resgatados com vida", informou a equipe do deputado em comunicado em rede social. "Quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros, já foram resgatados e levados ao hospital."

Ao menos 20 viaturas e 79 bombeiros foram enviadas ao local, além de agentes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos e o nome das vítimas.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram parte do interior do local do desabamento. No registro, bombeiros trabalham em meio aos escombros, incluindo o que parecem ser cadeiras de um auditório.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), prestou solidariedade aos feridos e às famílias das vítimas. "O Corpo de Bombeiros as demais forças de segurança de SP atenderam prontamente à emergência", postou em rede social.