Desabamento deixa ao menos 9 mortos e 31 feridos em Itapecerica da Serra

Priscila Mengue (via Agência Estado)

O desabamento de um mezanino de um galpão em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, deixou ao menos nove mortos e 31 feridos na manhã desta terça-feira, 20. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos agora são de rescaldo. Cerca de 64 funcionários da empresa estavam em uma reunião com candidatos a deputado no momento da ocorrência.

Do total, 28 feridos foram encaminhados para atendimento médico, a hospitais e prontos socorros da região. "Trata-se de um galpão com 10 mil metros quadrados, onde havia uma reunião entre os funcionários da empresa, em torno de mais ou menos 64 pessoas. A laje veio a desabar", explicou a major Luciana Soares, em imagens veiculadas pela TV Globo.

O desabamento ocorreu por volta das 8h55, em um galpão na Estrada Ferreira Guedes, 1.134, no bairro Potuverá. No local, funciona a Multiteiner, uma empresa de comércio e locação de contêineres. O Estadão não conseguiu contato com a empresa.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) divulgou que estava no local no momento do desabamento, para um café da manhã com os funcionários da empresa, acompanhado da candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos). Em fotografia divulgada pela equipe, o candidato aparece com a camiseta suja, mas sem ferimentos graves aparentes.

"Quando se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros, os dois foram resgatados com vida", informou a equipe do deputado em comunicado em rede social.

O local que desabou era uma estrutura de concreto, um mezanino, sem nenhum problema aparente, conforme testemunhas. O auditório funcionava dentro de um dos galpões e era usado constantemente. "Tinha sempre algum tipo de reunião ali, todos iam, como hoje.

A Multiteiner ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. A empresa também tem espaços em Duque de Caxias e em Macaé, ambos no Estado do Rio de Janeiro. O trabalho da perícia da Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Segundo informações do site institucional, a Multiteiner atua há mais de 20 anos no setor de contêineres, utilizados para usos diversos, como lojas, lanchonetes, enfermarias, salas de aula e habitação, dentre outros. A empresa é uma das principais do setor no País, tendo um histórico de contratos com instituições públicas, inclusive federais, e o setor privado.

Em nota, a prefeitura de Itapecerica da Serra informou que a licença municipal da empresa ainda não foi emitida, pois o licenciamento ambiental está em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), por envolver uma Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM). Além disso, a gestão municipal decretou luto de três dias e salientou que o prefeito Francisco Nakano, que é médico socorrista, foi ao local ajudar no atendimento aos atingidos.

Já a Cetesb, também em nota, disse analisar questões ambientais e índices ocupacionais do imóvel - área permeável e edificada - conforme competência prevista na legislação, não avaliando as questões estruturais e a utilização do espaço para eventos públicos ou privados.

"O imóvel onde ocorreu o acidente está inserido em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais Reservatório da Guarapiranga", afirmou a companhia, e "o uso do solo no local está sujeito à obtenção do Alvará de Licença Metropolitana junto à Cetesb". Segundo a nota, a empresa tinha aprovação para uso do local, mas está em avaliação um pedido de licenciamento para regularizar o empreendimento.

Ex-presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e professor na UFPB, Marcelo Weick Pogliese explicou ao Estadão que candidatos podem visitar empresas, mas dentro de algumas circunstâncias. Entre elas, os funcionários não podem ser obrigados a participar da atividade e a empresa deve estar aberta a receber outros candidatos.

"Em regra, está garantida a igualdade de oportunidades", destaca. "Não pode acontecer um direcionamento, uma coação", aponta. Até o momento, não há informações se outros candidatos visitaram ou tinham visita agendada à empresa.

Ao menos 20 viaturas e 79 bombeiros foram enviadas ao local, além de agentes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos e o nome das vítimas.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram parte do interior do local do desabamento. No registro, bombeiros trabalham em meio aos escombros, incluindo o que parecem ser cadeiras de um auditório.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), prestou solidariedade aos feridos e às famílias das vítimas. "O Corpo de Bombeiros as demais forças de segurança de SP atenderam prontamente à emergência", postou em rede social.