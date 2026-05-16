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Desabamento de prédio deixa ao menos um morto em Salvador

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 20:55:00 Editado em 16.05.2026, 21:03:43
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O colapso de uma estrutura de quatro andares deixou um morto em Baixa das Pedrinhas, em Salvador. A identidade e informações da vítima não foram confirmadas pelos Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) atua nas buscas por dois desaparecidos após o desabamento de um imóvel na tarde deste sábado, 16.

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Três pessoas foram retiradas com vida.

Vinte e oito bombeiros atuam na ocorrência, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), defesa Civil de Salvador e Polícia Militar da Bahia (PMBA).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um cachorro está atuando nas buscas para tentar localizar os desaparecidos. Os bombeiros retiram parte dos escombros com a ajuda de equipamento. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Civil também trabalham nas buscas.

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O desabamento do edifício gerou interrupção de energia elétrica no entorno. Em nota, a Neoenergia Coelba afirmou que a queda atingiu dois postes da rede elétrica, o que interrompeu o fornecimento de energia para 51 unidades consumidoras.

"Por questões de segurança, os serviços de recomposição da rede e normalização do fornecimento só poderão ser concluídos após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e pela Codesal (Defesa Civil)", disse a empresa, que mantém equipes técnicas no local desde 17h30.

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