Derretimento de geleiras pode causar próxima pandemia; entenda

Estudo realizado no Círculo Ártico mostra que vírus e bactérias "adormecidos" há séculos podem ser reativados

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Ottawa, no Canadá, mostra que a próxima pandemia pode ser provocada pelo aquecimento global, por meio do degelo das calotas polares.

O aumento das temperaturas pode despertar vírus e bactérias “adormecidos” há séculos em geleiras, levando a um transbordamento viral – situação na qual ocorre a infecção de um novo hospedeiro pela primeira vez.

“À medida que as temperaturas estão subindo, o risco de transbordamento nesse ambiente específico está aumentando”, informou o biólogo Stéphane Aris-Brosou, principal autor do estudo, ao jornal The Guardian.

Em artigo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B, os estudiosos deram detalhes de análises feitas em amostras do solo e sedimentos do Lago Hazen, o maior lago de água doce do Ártico no mundo. O local recebe água de geleiras em processo de descongelamento.

Ao realizarem o sequenciamento das amostras, foi possível encontrar material genético semelhante ao de vírus conhecidos, bem como de possíveis hospedeiros animais e vegetais.

Cálculos feitos pelos pesquisadores mostram que o risco de vírus e bactérias “despertarem” aumenta em regiões com grande fluxo de água de degelo glacial. No entanto, Aris-Brosou pondera que, enquanto os vírus e seus vetores não estiverem simultaneamente presentes no mesmo ambiente, a probabilidade de que eventos dramáticos ocorram permanece baixa.

Informações são do site Metrópoles.

