Deputado Zé Trovão é denunciado por violência doméstica

O deputado federal Zé Trovão (PL) foi denunciado por violência doméstica no último domingo (19). De acordo com o colunista Paulo Capplelli, do Metrópoles, a noiva do parlamentar procurou a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher, em Brasília, e disse ter sido agredida com empurrão, tapas e esganadura. Eleito por Santa Catarina, o caminhoneiro recebeu 71 mil votos em 2022. Ele é filiado ao mesmo partido de Bolsonaro e, assim como sua noiva, é próximo da família do ex-presidente.

Conforme o depoimento de Ana Rosa Schuster Silveira, Zé Trovão chegou ao apartamento em que o casal mora por volta das 4h da manhã de domingo. Às 11h, eles iniciaram uma discussão e o deputado teria passado a agredi-la psicologicamente, afirmando que queria pôr fim ao relacionamento.

A noiva teria se exaltado e dito que Zé Trovão seria “um lixo”. Ela relatou que, então, o deputado a teria empurrado contra a parede, desferido tapas e tentado enforcá-la

Antes de soltá-la, Zé Trovão teria dito à noiva que ela não iria mais “atrapalhar sua vida”. Ana Rosa Schuster usou o telefone para pedir ajuda. Antes da chegada da polícia, segundo as declarações de Ana Rosa Schuster à polícia, Zé Trovão teria acompanhado a noiva até o andar térreo, expulsando a mulher do prédio.

