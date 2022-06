Deputado recém-empossado diz que repudia e despreza movimento LGBT

Da Redação

O deputado fez o comentário na última quarta-feira (22), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte

O deputado estadual Michel Diniz (Solidariedade) disse que despreza o "movimento LGBT" e sugeriu tratamento psiquiátrico a quem faz parte do grupo. O político, que é recém-empossado, fez a declaração na última quarta-feira (22), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

O parlamentar fez o comentário após falar sobre uma missa trans que participou de uma sessão de fotos vestida como Nossa Senhora.

"Pedem respeito e desrespeitam a fé alheia. Buscam fazer uma lacração de forma absurda. (...) Sinceramente, eu acredito que esse povo precisa de um tratamento 'psiquiatra' (sic) urgente", afirmou Diniz.



O deputado reforça que o movimento LGBT não tem o seu apoio e que "merece uma resposta da direita".

"Eu demonstro meu repúdio, demonstro meu desprezo por todo esse movimento LGBT", disse.

Repercussão

Depois de fazer críticas ao movimento LGBT, Michel Diniz disse respeita os homossexuais.

"Como católico, e tenho como base o código canônico como de direito de ética, digo que o homossexual - que é diferente daquela pessoa que participa do movimento - tem todo o meu respeito. Todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos nosso direito de querer seguir a vida, ninguém é perfeito. Agora, esse movimento não cabe mais na nossa sociedade", disse.

Com informações do g1.