Deputado Marcelo Aguiar usava placas oficiais da Alesp em carro fora da frota quando foi preso

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) estava com placas oficiais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em um veículo que não faz parte da frota quando foi detido na madrugada desta segunda-feira, 19. O parlamentar foi levado para a delegacia após efetuar tiros dentro de uma casa noturna na região do Itaim Bibi, em São Paulo. Segundo a polícia, ele estava bêbado.

O Estadão tenta contato com a defesa de Aguiar. O espaço permanece aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme o portal de transparência do Poder Legislativo, a placa AL103 é destinada a um Toyota Corolla. Porém, o deputado utilizava um veículo da marca chinesa BYD. O portal ainda informa que a Alesp tem somente dois modelos de carro oficiais: o Corolla Toyota e Fiat FastBack.

Em nota, a Alesp disse ver o episódio "com preocupação" e que abriu uma apuração interna sobre o uso irregular.

Aguiar tem 53 anos e integra a chamada bancada evangélica da Alesp. Cantor sertanejo gospel, foi eleito vereador da capital em 2008 e deputado federal em 2010. Em 2022, concorreu a uma vaga na Alesp, mas ficou na suplência e assumiu o mandato em 2025, após Helinho Zanatta (PSD) ser eleito prefeito de Piracicaba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a presidência da Alesp, as deputadas estaduais Ediane Maria (PSOL) e Monica Seixas (PSOL) acionaram, nesta segunda-feira, 19, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo para avaliar os recentes fatos envolvendo o deputado Marcelo Aguiar.

"Caberá agora ao Conselho analisar a denúncia apresentada pelas parlamentares e seus desdobramentos", disse.

O que aconteceu?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o registro da ocorrência, Aguiar aparentava estar embriagado e teria incomodado frequentadores da festa. Ele foi advertido por homens que estavam no local quando a confusão se formou. Durante a movimentação, o deputado caiu com a arma e houve um disparo.

O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte, foi atingido de raspão. A informação foi confirmada pelo jornalista em vídeo publicado nas redes sociais.

"Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas eu estou bem, porém é algo muito sério", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o disparo, a equipe de segurança retirou o deputado do local e o desarmou. O gerente da casa noturna acionou a Polícia Militar, que apreendeu a pistola Glock G42, calibre .380.

Registros da chegada à delegacia mostram Aguiar com dificuldade para sair da viatura e caminhar até o prédio, sendo auxiliado por policiais militares. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado em razão da imunidade parlamentar.

A Polícia Militar informou que o deputado tinha porte de arma válido. Além da pistola, um veículo utilizado por ele, identificado com placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também foi apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).