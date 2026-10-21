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Deputado eleito Felipe Sertanejo relata ter sofrido tentativa de homicídio em São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O deputado estadual eleito por São Paulo Felipe Sertanejo (PL-SP) afirma ter sofrido uma tentativa de homicídio na terça-feira, 20, na capital paulista. O relato foi registrado em vídeo pelo parlamentar e publicado no perfil que ele mantém no Instagram. "Acabei de sofrer um atentado na Giovanni Gronchi. Pararam dois vagabundos do meu lado e deram um tiro em direção à minha cabeça."

A avenida citada pelo parlamentar fica na zona sul de São Paulo (SP), na região do Morumbi.

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Nas imagens, Felipe mostra uma marca na janela do veículo, que é blindado, enquanto narra o ocorrido. De acordo com a assessoria do deputado, ele estava sozinho no carro, próximo das 19h30, quando uma motocicleta emparelhou e uma das pessoas fez o disparo, sem que houvesse anúncio de assalto.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma estar investigando o ato como uma "tentativa de roubo" e afirma que os autores do crime tentaram abrir a porta do veículo, mas sem sucesso.

"Na sequência, os criminosos fugiram e a vítima ouviu disparo de arma de fogo", escreve a SSP, e acrescenta que "a natureza da ocorrência poderá ser readequada com o andamento das investigações e perícias".

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A assessoria de Felipe Sertanejo ainda informou que ele se dirigiu à delegacia do Jardim Miriam para registrar boletim de ocorrência. "Esse é o País em que a gente vive", lamentou o deputado no vídeo que publicou mais cedo.

Ex-lutador de UFC, Felipe Sertanejo foi eleito neste ano para uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com 138,2 mil votos. Foi a terceira vez que ele concorreu a uma vaga no Poder Legislativo - nas outras duas, tentou integrar a Câmara Municipal da capital paulista, mas não foi eleito.

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VIOLÊNCIA/SP/FELIPE SERTANEJO/TENTATIVA/HOMICÍDIO
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