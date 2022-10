Depois de 15 anos tentando, homem raspa cabeça ao conseguir tirar CNH

Da Redação

Cleomar Pereira, de 47 anos, fez uma promessa caso conseguisse passar no teste prático do Detran e, após 15 anos tentando, o mecânico de manutenção de máquinas concluiu seu objetivo. Ele realizou o sonho de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cumpriu sua promessa, que era raspar a cabeça.

O trabalhador não faz ideia de quantas vezes foi reprovado durante o teste ao decorrer desse tempo, mas isso não o abalou. De acordo com o mecânico, sempre que sobrava um dinheiro, ele pagava o reteste e tentava novamente até que, no último sábado (1º), recebeu a boa notícia de que foi aprovado.

fonte: Cleomar Pereira/Arquivo Pessoal Após diversas tentativas, Cleomar finalmente foi aprovado no teste

Cleomar não se conteve de alegria e pagou a promessa no local da prova, em Goiânia, Goiás. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, que foi gravado pela instrutora que o orientou durante o processo, Dilaila Stepane, é possível ver o homem sentado no meio fio, cortando o cabelo com uma máquina (veja o vídeo abaixo).

O mecânico conta que ficou eufórico com o resultado positivo, pois é um sonho realizado. Logo após passar no teste, ele contou para a esposa, Fátima Ferreira, que foi a maior incentivadora durante todos os anos.



“Quando eu passei foi uma sensação maravilhosa. Ela [Fátima] também ficou muito feliz quando contei, porque sempre acreditou que eu era capaz”, disse o mecânico.

Cleomar já tinha permissão para dirigir motos, mas agora mudou de categoria. O mecânico explicou que a falta da CNH da categoria B, para carros, já fez com que ele perdesse oportunidades profissionais, pois em muitas vagas era o pré-requisito exigido.

Agora, resta esperar alguns dias para a carteira chegar. Segundo ele, com a nova habilitação, pretende comprar um carro para trabalhar e passear muito com a família.

Com informações do g1.

