Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Depoimentos de babá e de ex-enteada contribuíram para condenação de Jairinho, diz TV

Escrito por Por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 21:49:00 Editado em 07.06.2026, 21:58:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os depoimentos da babá de Henry Borel e da filha de uma ex-namorada de Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, foram decisivos para a condenação do ex-vereador pela morte do menino de 4 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de acordo com informações do Fantástico, da Rede Globo.

"Ele ficava me afundando até eu encostar no chão. E aí me soltava. Eu respirava, e ele me afogava de novo com o pé dele, me empurrando. Até o chão, várias vezes", disse a jovem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A filha de uma ex-namorada de Jairinho afirmou ter sofrido agressões quando tinha apenas 5 anos - hoje, ela tem 18. Durante o julgamento, a moça afirmou que o ex-vereador a levava para um motel e a afundava em uma piscina.

Natasha Machado, mãe da jovem, contou que só descobriu as agressões um ano após o fim do relacionamento com Jairinho. "A única coisa que eu podia fazer era procurar o pai do menino e dizer para ele não desistir", afirmou.

No julgamento que começou em 25 de maio de 2026 e terminou na madrugada de 4 de junho, os jurados condenaram o ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, por homicídio doloso qualificado e tortura praticados contra seu enteado, Henry Borel, criança de quatro anos de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jairinho foi condenado às penas de 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado em Bangu.

A defesa de Jairinho anunciou que entrará com recurso pela anulação do julgamento por entender que os jurados não levaram em conta as provas a favor dele apresentadas nos autos.

Quanto à mãe da vítima, Monique Medeiros da Costa e Silva, os jurados desclassificaram a imputação de homicídio doloso qualificado praticado por omissão, reconhecendo a ocorrência de homicídio culposo por omissão. Ela foi condenada por tortura por omissão e beneficiada com o perdão judicial em relação ao delito culposo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021, quando tinha 4 anos. Laudos indicaram hemorragia interna e laceração do fígado provocadas por ação contundente.

Babá contou agressão à mãe de Henry

A babá de Henry, Thayná de Oliveira Ferreira, relatou três ocasiões de tortura contra Henry. Ela respondia por falso testemunho, mas voltou atrás em suas versões e foi fundamental para a condenação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro deles, ocorrido em 2 de fevereiro de 2021, Thayná enviou mensagens ao namorado dizendo que Jairinho havia se trancado no quarto com o menino. No segundo, de 12 de fevereiro de 2021, imagens mostraram Henry saindo do quarto mancando após ficar sozinho com o padrasto. Jairinho e Monique só foram condenados por esse segundo episódio.

Os réus foram absolvidos de uma terceira acusação por falta de registros que confirmassem que Monique havia sido avisada pela babá.

O engenheiro Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, disse que o perdão a Monique representa a "terceira morte de Henry", acrescentando que o precedente poderia levar outras mães a permitir que seus filhos fossem mortos. Leniel prometeu entrar com recursos, através de seus advogados, para anular o julgamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) protocolou na Justiça um recurso pedindo a anulação do julgamento.

O promotor considera que houve uma irregularidade na votação provocada por uma pergunta feita aos jurados: se a omissão de Monique - ou seja, sua inércia diante das agressões sofridas por Henry - teria sido dolosa em relação ao homicídio. Ele defende a tese de que o júri votou favoravelmente ao entendimento de que a omissão se referia ao homicídio doloso, o que mudaria o resultado do julgamento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
condenação Henry Borel Jairinho julgamento Monique Medeiros
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV