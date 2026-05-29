Deolane vira alvo de investigação por ligação a suposto atentado contra Bolsonaro; entenda

A influenciadora Deolane Bezerra, que está presa preventivamente desde o dia 21 de maio sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), passou a ser citada em uma nova denúncia encaminhada à Polícia Legislativa do Senado Federal.

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O registro foi feito após declarações do cantor MC Misa, que mencionou a existência de um suposto plano para atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Segundo o relato do funkeiro, o suposto esquema envolveria integrantes do PCC, agentes políticos e também Deolane. As acusações foram feitas durante entrevista ao canal Frank Clips. Até o momento, no entanto, não foram apresentados documentos, provas ou qualquer elemento público que comprove as declarações.

A denúncia foi formalizada na quinta-feira (28), mesmo dia em que Flávio Bolsonaro retornou ao Brasil após viagem aos Estados Unidos.

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Deolane já é alvo de investigações por suspeita de participação em uma estrutura de lavagem de dinheiro atribuída à facção criminosa. Conforme as apurações, a influenciadora também teria ligação com familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como uma das principais lideranças do PCC.

O caso ganhou ainda mais repercussão após o governo dos Estados Unidos anunciar a inclusão do PCC e do Comando Vermelho (CV) em listas de organizações classificadas como terroristas. As autoridades norte-americanas afirmam que as facções representam ameaça à segurança e estão entre os grupos criminosos mais violentos da América Latina.

Apesar da nova denúncia, não há confirmação oficial de que Deolane seja investigada diretamente por participação em um eventual plano contra o senador. O caso segue em fase inicial de apuração.

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Informações: Metrópoles

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