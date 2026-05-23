Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Deolane divide cela especial de 9 m² com advogada em presídio superlotado no interior de SP

Escrito por José Maria Tomazela (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 09:13:00 Editado em 23.05.2026, 09:24:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A influenciadora Deolane Bezerra divide uma cela de 9 metros quadrados com outra advogada na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Por ser também advogada, ela tem direito a um tratamento diferenciado na prisão. Por isso, Deolane foi dispensada do isolamento inicial no período de inclusão, em que os presos recém-ingressados ficam em ala separada por um período de 10 a 30 dias.

A influenciadora foi presa na quinta-feira, 21, durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela teve a prisão preventiva (provisória) autorizada pela Justiça. A reportagem tenta contado com a defesa de Deolane.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após a prisão, em Barueri, na Grande São Paulo, a investigada ficou detida na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte da capital, e nesta sexta-feira, 22, foi transferida para a unidade do interior, onde deu entrada às 12 horas, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária.

Deolane Bezerra Santos, seu nome completo, está inscrita como advogada na seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De acordo com o Cadastro Nacional de Advogados, sua situação é regular perante a Ordem.

A cela destinada a Deolane tem uma cama do tipo beliche, ventilador e chuveiro. Por ser advogada, ela tem mais privacidade e escapa do problema de superlotação na penitenciária. Segundo dados da SAP, um dia antes da chegada da presa, a unidade tinha 873 detentas, com 159 acima de sua capacidade, que é de 714.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso precise de atendimento médico, ginecológico e odontológico, ela será atendida pela mesma estrutura que atende as demais presas. A comida servida no presídio também é igual para todas as prisioneiras, incluindo as que ocupam celas especiais.

A rotina no presídio feminino começa às 7 horas com o café da manhã. Às 8 é liberado o primeiro banho de sol. Depois, elas retornam às celas para o almoço, servido às 11 horas. No período da tarde, elas saem das celas às 13 horas para um novo banho de sol e às 18 é servido o jantar, quando as presas retornam aos pavilhões.

A penitenciária feminina onde está Deolane fica na Rodovia João Ribeiro de Barros (SP-294), no km 667,8, na zona rural do município. O presídio foi inaugurado em agosto de 2011 e tem área construída de aproximadamente 20 mil m2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chegada de Deolane à penitenciária local despertou curiosidade em Tupi Paulista, cidade de 16 mil habitantes, no extremo oeste do estado. Nesta sexta-feira, 22, um grupo de fãs se reuniu em frente à unidade em apoio à influenciadora. Imagens foram postadas em redes sociais.

Cela especial para advogados

Em julgamento realizado em maio de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou o dispositivo do Código de Processo Penal que concedia prisão especial para quem tem curso superior, até decisão penal definitiva. O plenário, por unanimidade, concluiu que o benefício é inconstitucional, uma vez que é fundado apenas em uma especial e suposta qualidade pessoal ou moral do preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, os advogados mantiveram o benefício, que está previsto no Estatuto da Advocacia. A prerrogativa também foi mantida para juízes, ministros, promotores e militares, beneficiando também, em casos específicos, políticos no exercício do mandato. Em caso de condenação definitiva, o direito é cancelado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
OPERAÇÃO VÉRNIX/PCC/DEOLANE/PRISÃO/CELA ESPECIAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV