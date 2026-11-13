Denunciadas por professora, tias e avó são condenadas por sessões de tortura contra menina de 11 anos em SC

A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve, por unanimidade, a condenação de três mulheres pelo crime de tortura contra uma menina de 11 anos no município de Mafra, no Planalto Norte do estado. As condenadas são duas tias da vítima e a própria avó, que detinha a guarda da menor. A criança foi submetida a agressões físicas e psicológicas extremas durante supostos rituais realizados no interior da residência da família.

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De acordo com o processo, os crimes ocorreram entre janeiro e setembro de 2018. Durante as sessões de violência, as tias queimavam a barriga da sobrinha com velas sob a justificativa de que ela possuía "sangue de demônio". A avó presenciava as cenas e também participava ativamente dos castigos. A rotina de tortura incluía chicotadas, socos, tapas, chutes e mordidas, além de a menina ser amordaçada e forçada a permanecer ajoelhada sobre grãos de milho. Para encobrir os gritos da vítima, as mulheres aumentavam o volume da televisão ou do aparelho de som.

A sequência de agressões só foi interrompida em 2018, quando uma professora notou marcas no rosto da estudante e decidiu conversar com ela em particular. Na ocasião, a menina revelou as lesões no abdômen e relatou o que sofria em casa. A escola acionou imediatamente o Conselho Tutelar, resultando no resgate da criança, que foi encaminhada a um abrigo onde permaneceu por cerca de três anos. Posteriormente, um laudo pericial atestou a gravidade da situação ao identificar diversas lesões recentes e cicatrizes antigas espalhadas pelo corpo da vítima.

Durante o trâmite judicial, as três rés negaram as acusações, mas o tribunal concluiu que a versão das familiares era totalmente incompatível com as provas técnicas e os depoimentos colhidos. Com a revisão das penas, uma das tias foi condenada a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, enquanto a outra recebeu a pena de nove anos e quatro meses. A avó, por sua vez, foi sentenciada a nove anos e quatro meses de reclusão, somados a quatro anos e oito meses de detenção pela omissão diante das torturas. Apesar das condenações, a Justiça determinou que as três mulheres poderão recorrer da decisão em liberdade.