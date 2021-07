Da Redação

Dentro de 4 dias, muro é derrubado por dois acidentes; vídeo

Dentro de quatro dias, dois acidentes de trânsito atingiram um muro de uma casa que fica na esquina da Rua Chapecó, com a Rua Santo Amaro, em Campos Novos, Santa Catariana.

A primeira batida aconteceu na quinta-feira (15), quando o condutor de um Ford Montana avançou a preferencial e colidiu em um Ford Fiesta. Após a colisão um dos veículos derrubou o muro da residência.

Depois de quatro dias, ocorreu mais um acidente. Esse, derrubou mais um pedaço do muro, que já estava em obras devido a batida do primeiro. Uma S10 atingiu um Corsa Wagon. O motorista do Corsa, um homem de 30 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital da cidade.

Uma câmera de segurança registrou os dois acidentes. Confira os flagrantes: