Dentista preso teria transmitido HIV intencionalmente para ao menos 4 mulheres

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Um dentista foi preso suspeito de transmitir intencionalmente o vírus HIV a quatro mulheres em Porto Velho (RO). As vítimas procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil de Rondônia (PCRO) para registrar denúncia.

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Segundo a PCRO, o homem mantinha relações sexuais com as vítimas sabendo que possuía diagnóstico positivo para HIV, mas não comunicava o risco. A investigação reuniu elementos documentais, laudos laboratoriais, prontuários médicos e depoimentos que apontam para possível reiteração da conduta.

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A prisão foi determinada pela Justiça na investigação que apura a prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no artigo 129, § 2º, inciso II, do Código Penal. As diligências prosseguem para identificação de todas as circunstâncias dos fatos e eventual existência de outras vítimas.



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A Polícia Civil de Rondônia incentiva eventuais outras vítimas a procurarem a DEAM para registrar ocorrência sob sigilo.