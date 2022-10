Dentista passa mal e morre durante prova de triathlon

Da Redação

A fatalidade foi ocorrida na manhã de domingo (9), em São Luís

Um homem morreu na manhã de domingo (9) no momento em que participava de uma prova de sprint triathlon no Espigão Costeiro, em São Luís, no Maranhão. A vítima, identificada como Fernando Jorge Mendes Ahid, era dentista e gostava de praticar esportes.

A prova em que Fernando passou mal e morreu consistia em 750 metro de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. De acordo com informações, o participante não se sentiu bem no momento em que realizava a prova de natação.



Uma equipe de saúde chegou a socorrer o dentista e o encaminhou para um hospital, mas ele não resistiu.

A Federação Maranhense de Triathlon lamentou a morte do participante e o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão emitiu uma nota de pesar.



"A odontologia maranhense está em luto pela perda de alguém que sempre esteve atuante em prol da classe, e exercendo com profissionalismos atividade odontológica. O CRO-MA externa as condolências e a solidariedade aos familiares neste momento delicado de perda do ente querido", diz a nota.

Com informações do g1.

