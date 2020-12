Dentista paranaense parecida com "Lady Gaga" viraliza em sites gringos; Veja - TNOnline

Continua após publicidade

Nos últimos dias, uma dentista paranaense está repercutindo nas redes sociais e, não somente nelas, mas em sites gringos por ser muito parecida com a cantora Lady Gaga.

A dentista ficou muito famosa na web após a influenciadora digital Jaya Dutra registrar sua ida a uma clínica em um vídeo no YouTube. Então, muitos internautas começaram a comentar que havia uma enorme semelhança entre a "sósia" e a própria cantora, inclusive por conta da touca rosa, que lembra o cabelo de Lady Gaga em "Chromatica".

Mensagens como "Lady Gaga, além de cantora, atriz, produtora, revendedora Avon. dançarina, instrumentista, ainda é dentista. Amo uma lenda", "A versatilidade da Lady Gaga me impressiona" e "Um sonho colocar aparelho com a Lady Gaga" foram vistos em resposta ao vídeo.

Confira:



Mas, além da dentista paranaense, há outras mulheres que exercem outras profissões que foram comparadas com a cantora estadunidense.



Apresentadora

A jornalista argentina Kassandra Frutos apareceu com um look muito semelhante com o de Gaga no álbum "Chromatica".

Tatuadora

Cachaceira

Cabelereira

Garçonete

Ativista no Pantanal

Enfermeira