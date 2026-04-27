Dentista grávida de gêmeos morre após passar mal em casa, em Goiás
Fabrine dos Santos Oliveira, 34 anos, chegou a ser socorrida pela família e levada a um centro médico, mas não resistiu
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A morte da cirurgiã-dentista Fabrine dos Santos Oliveira, de 34 anos, grávida de gêmeos, gerou forte comoção na cidade de Anápolis, na região central de Goiás. A profissional faleceu no último sábado (25) após passar mal em casa e ser levada às pressas para uma unidade de saúde.
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Segundo relatos da família, Fabrine sofreu um mal súbito no banheiro de casa e foi inicialmente socorrida pela própria mãe. Apesar da rápida mobilização dos parentes para encaminhá-la ao Centro Médico Jaiara, o óbito foi constatado logo após a chegada à unidade. Ela estava prestes a entrar no quinto mês de gestação que era considerada de risco devido a um quadro pré-existente de arritmia cardíaca. Ela teria sofrido uma embolia pulmonar, mas o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) ainda solicitou exames complementares para atestar oficialmente a causa clínica da morte.
Formada em odontologia em dezembro do ano passado, Fabrine ainda não havia iniciado os atendimentos clínicos justamente por conta da gravidez. Bastante ativa nas redes sociais, a dentista costumava compartilhar com amigos e seguidores os registros e a evolução da gestação dos gêmeos, além de momentos de lazer e viagens ao lado do companheiro e de outro filho.
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