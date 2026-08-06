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Dentista é denunciado por transmitir HIV intencionalmente a pelo menos quatro mulheres

Acusado sabia do diagnóstico, recusava tratamento e manteve vida sexual ativa; Ministério Público alerta que pode haver mais vítimas na região

Escrito por Da Redação
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Dentista é denunciado por transmitir HIV intencionalmente a pelo menos quatro mulheres
Autor Foto: MPRO

Um dentista de Porto Velho, capital de Rondônia, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado (MP-RO) pela transmissão intencional do vírus HIV para pelo menos quatro mulheres. Preso preventivamente desde o dia 11 de junho deste ano, o profissional, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, agiu de forma consciente e criminosa, segundo a acusação.

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As investigações apontam que o homem tinha pleno conhecimento do seu diagnóstico positivo para o vírus, mas optou deliberadamente por não realizar o tratamento antirretroviral. O uso correto dessa medicação reduz a carga viral e impede a transmissão da doença. Mesmo ciente de sua condição e já respondendo a um processo penal, os relatos das vítimas indicam que ele manteve uma vida sexual ativa, continuando a se relacionar com outras mulheres e expondo-as à infecção.

Até o momento, a denúncia oficial abrange quatro vítimas confirmadas. Elas foram encaminhadas ao Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit) e já recebem acolhimento e suporte psicológico. No entanto, a promotora de Justiça Eiko Danielli Araki ressalta a gravidade do cenário, alertando para a forte possibilidade de que o acusado tenha contaminado outras parceiras que ainda não sabem do diagnóstico.

Para aprofundar as investigações e prestar o suporte necessário a outras eventuais vítimas, o Ministério Público de Rondônia abriu canais diretos de comunicação com a sociedade. Pedidos de orientação ou novas denúncias podem ser feitos, com garantia de sigilo, pelos números de telefone e WhatsApp (69) 99906-6411 e (69) 98408-9931. O órgão também oferece atendimento presencial em seu edifício-sede, localizado na Rua Jamari, número 1555, em Porto Velho.

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