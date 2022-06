Dentista de 23 anos morre após ser atropelada

Da Redação

Uma dentista identificada como Ranitla Bonella, de 23 anos, morreu após ser atropelada na BA-001, em Ilhéus, na região sul da Bahia.

Recém-formada, ela era natural de Eunápolis, no extremo sul do estado, e fazia especialização em ortodontia em Ilhéus. Não há informações sobre a autoria do atropelamento.

Conforme a nota de pesar divulgada pelo prefeito da cidade, Mário Alexandre, a jovem chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu e no local do acidente.

O prefeito lamentou a morte da jovem e prestou condolências aos familiares e amigos da jovem.

Informações do g1.