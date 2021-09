Da Redação

Demitido da CNN, Alexandre Garcia comemora marca no Youtube

Após ter sido demitido da CNN na última sexta-feira, 24, o jornalista Alexandre Garcia comemorou a marca de 2 milhões de inscritos em seu canal do Youtube. "E chegamos a 2 milhões nesta manhã de sábado. Juntos, no Youtube”, publicou.

continua após publicidade .

Garcia deixou a emissora após defender mais uma vez a utilização do tratamento precoce contra a Covid-19 durante o quadro "Liberdade & Opinião" dentro do jornal "Novo Dia".

“Essa questão de eficácia comprovada a gente só vai saber daqui uns 3 anos, agora tudo é experimental. E enquanto tudo é experimental, só o tempo dirá. Não existe teste de laboratório que supere o teste no ser humano. Então o ser humano está sendo testado numa nova doença, num novo tratamento, numa nova vacina, e nós só vamos saber disso daqui uns três anos”, disse Garcia durante o programa.

continua após publicidade .

Em nota, a CNN reforçou que não existe nenhuma medicação comprovada cientificamente para as fases iniciais da Covid-19 e afirmou que o quadro permanecerá no ar e que a emissora “reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões".

Com informações: A Tarde