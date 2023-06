'Delegato': conheça o novo funcionário da Polícia Civil

Siga o TNOnline no Google News

Um gato ganhou vida nova ao ser adotado pela Delegacia de Polícia Civil de Americana, São Paulo. Bartolomeu vivia na rua, mas, como ganhou um espaço nos corações dos funcionários da unidade, acabou se tornando o mais novo colaborador da instituição, o "delegato".

A "contratação" do felino aconteceu em grande estilo, já que ele ganhou até uma farda da delegacia.

Regina Castilho, que está à frente da unidade, conversou com a imprensa e explicou como foi a chegada de Bartolomeu no local. Conforme ela, o animal apareceu ali em uma madrugada de março, ferido e faminto.

Devido às condições em que estava, ele foi acolhido pelos policiais. “Cada um foi trazendo uma coisa. Delegado, plantonista, funcionários que trabalham aqui. A ração nós já tínhamos por tratar de outros animais e foi dando pra ele também. Na falta, os policiais também compram, fazem vaquinha", disse a delegada em uma entrevista ao G1.

O cuidado com o agente de quatro patas não terminou por aí. Ele teve o acompanhamento de um veterinário, foi castrado e recebeu uma vida completamente diferente em comparação de quando estava nas ruas.

“Ele é a coisa mais fofa. Os meninos cuidam super bem dele. Tem atenção sempre, tem água sempre. Quem resiste a um gatinho?”, questiona a enfermeira Isabela Costa.



Além de cuidar das rondas no interior e exterior da delegacia, dando aquela passeadinha básica, o gatinho está à frente de um departamento fictício. É chefe da ‘Delegacia de Proteção Animal’, como mostra o uniforme. “De dia ele fica com a roupinha e [a gente] tira a noite porque ele sai muito, volta. Aqui na delegacia ele conhece o prédio inteirinho. Ele anda, volta, sai, mas nunca sai daqui da frente, do atendimento ao público”, comenta o servidor Jota Silva.

A ideia era que a delegacia fosse apenas um lar temporário, mas pelo visto essa é mesmo a nova casa dele. “Ele fica atento aqui, igual policial, realmente. Igual aqueles cachorros de policial. Ele fica aqui, fica alegre, todo mundo que chega abraça ele. Ele é meigo, dócil”, completa.



Conforme os funcionários da delegacia, a chegada de Bartolomeu trouxe vários benefícios, como, por exemplo, no suporte emocional.

