Delegados da Polícia Federal podem deflagrar greve nacional

Delegados da Polícia Federal anunciaram um protesto na próxima quinta-feira em todo o País e uma greve pode ser deflagrada pela categoria.

A insatisfação é com a defasagem salarial da categoria e a falta de reestruturação das carreiras.

Um orçamento de R$ 1,7 bilhão foi aprovado pelo Congresso Nacional, que deveria ter sido destinado aos servidores da segurança pública, mas o governo federal anunciou recentemente um aumento linear de 5% para todo funcionalismo.

"Não houve nenhuma reposição salarial, nem mesmo da inflação. Estamos pedindo isso, que foi prometido pelo presidente", afirma o representante do Sinpef-PR, Rogério Rodrigues.

A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal deliberou por indicativo de greve e redução de produtividade nas atividades administrativas de fiscalização.

A Federação Nacional dos Policiais Federais e os sindicatos que representam as categorias nos estados, devem se reunir na semana que vem para definir as medidas que vão tomar. Por enquanto, pretendem continuar negociando com o governo federal.

