Delegado de polícia é preso por cultivo de 'maconha gourmet' - TNOnline

As informações do portal Metrópoles, dão conta de que o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Marcelo Marinho de Noronha foi preso em flagrante no meio de uma plantação de maconha em São Sebastião, nesta sexta-feira (04). Além dele, a mulher e um filho também foram presos.

O local investigado mantinha diversas espécies de mudas e sementes, além de plantas adultas na propriedade cuidadosamente iluminada para o desenvolvimento do entorpecente.

A Justiça autorizou a apreensão de dezenas de vasos e plantas grandes cultivadas em tambores, além de mais de uma centena de mudas pequenas e as luminárias especiais.

