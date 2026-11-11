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Delegada de SP é afastada após polícia achar quase R$ 2 mi escondidos em pufe na casa da irmã

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil de São Paulo afastou preventivamente por 180 dias a delegada Maria Aparecida Rezende Corsato, de 53 anos, lotada na 27º DP (Ibirapuera), na zona sul da capital. A medida foi tomada após a Corregedoria apreender, em outubro, cerca de R$ 2 milhões em dinheiro vivo na casa da irmã dela, em Santo André, no ABC paulista.

O afastamento foi determinado pelo delegado-geral, Artur José Dian, em despacho publicado nesta terça-feira, 10, no Diário Oficial do Estado.

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A decisão é um procedimento padrão da corporação em casos em que o alvo da apuração ainda está no cargo. A medida busca preservar a investigação e evitar possíveis influências dos suspeitos. Durante o período, a delegada continuará recebendo salário.

Segundo a Corregedoria, o afastamento vale até a conclusão do inquérito policial e do processo correcional que apuram a origem do dinheiro. Os dois procedimentos tramitam em segredo de Justiça.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que analisa documentos, depoimentos, registros oficiais e publicações em redes sociais, e que a Corregedoria "reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade, a integridade e a correta elucidação dos fatos".

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Delegada foi denunciada pela irmã

Maria Corsato foi denunciada à polícia pela própria irmã, Marise Rezende Corsato Braga. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma "atitude suspeita" em um imóvel na Vila Scarpelli, em Santo André. Chegando lá, apreenderam R$ 1.246.150, 12.675 euros e US$ 120 mil.

Em nota à época, a delegada afirmou que a irmã "enfrenta problemas de fragilidade emocional, procurou a Corregedoria da Polícia Civil e entregou valores referentes a uma herança ainda não partilhada e que estavam em posse dela".

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Segundo Maria Corsato, a denúncia ocorreu após um desentendimento entre as duas.

"O episódio ocorreu alguns dias após ela ter ido ao local de trabalho do meu cunhado e provocado um escândalo. Como fiquei ao lado dele, ela se desentendeu comigo. Infelizmente, não é a primeira vez que ela age dessa maneira comigo quando está emocionalmente abalada ou é contrariada", diz.

Quem é a delegada Maria Corsato?

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Natural de Marília, no interior paulista, a delegada ingressou no serviço público estadual em agosto de 1992 e foi nomeada para a Polícia Civil em março de 2001. Afastou-se do cargo para disputar uma vaga de deputada estadual pelo União Brasil nas eleições de 2026. Teve 6.132 votos e ficou como suplente, segundo dados do TSE.

Nas redes sociais, Maria Corsato soma mais de 363 mil seguidores.

À Justiça Eleitoral, neste ano, a delegada declarou bens de R$ 2,8 milhões, entre eles dois apartamentos em Santo André, avaliados em R$ 700 mil e R$ 500 mil, e R$ 500 mil aplicados no Banco do Brasil. O dinheiro encontrado no pufe não consta da declaração.

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