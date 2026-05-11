Defesa de mulher que tentou esfaquear cabeleireiro diz que ela tem transtorno psicótico agudo

A defesa da mulher que tentou esfaquear um cabeleireiro com uma faca de cozinha, no dia 5 de maio, em um salão de beleza na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, disse que ela foi diagnosticada com "transtorno psicótico agudo e transitório não especificado em 2023".

Segundo o comunicado enviado à imprensa, recentemente, Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, precisou interromper o uso dos medicamentos do tratamento que faz com acompanhamento de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por causa de um "quadro clínico de hepatite medicamentosa".

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher conversava com o cabeleireiro Eduardo Ferrari enquanto ele atendia outra cliente. Em seguida, ele virou de costas e ela tirou uma faca de cozinha da bolsa para tentar esfaqueá-lo, mas logo foi contida pelos seguranças. Em vídeos divulgados nas redes sociais, a cliente diz ter ficado insatisfeita com o corte de cabelo.

"Vocês conseguem ver na minha franja? Tá parecendo o cebolinha porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem no WhatsApp e eles ficaram dois dias sem me responder. Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele. Falei: seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo. Ele respondeu: Na hora", disse a mulher. Segundo o relato, ela teria sofrido um corte químico, o que funcionários do salão negam.

Em nota publicada nas redes sociais, o cabeleireiro informou que Laís realizou o procedimento há 30 dias, mas retornou na terça-feira afirmando estar insatisfeita e pedindo a devolução dos valores pagos.

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"Diante da negativa, uma vez que o serviço havia sido regularmente prestado, a cliente passou a agir de forma agressiva e, de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo", informou. O cabeleireiro sofreu um pequeno corte nas costas.

Na nota da defesa da mulher, assinada pelo advogado criminalista Murilo Augusto Maia, consta que "Laís encontra-se extremamente abalada com toda a repercussão do caso". "(A defesa) afirma que (Laís) jamais pensou em tentar contra a vida de Eduardo e que portava uma faca de cozinha em razão de ter sido vítima de assalto nas proximidades do terminal rodoviário da Barra Funda", justifica.

Conforme o comunicado, a cliente mora em Ribeirão Preto (SP) e, ao retornar ao salão na capital paulista no dia 5, ela foi tratada "com desprezo e deboche". Antes disso, segundo a nota, ela havia questionado o resultado do procedimento de mechas em 13 de abril, mas não obteve retorno. O atendimento ocorreu em 7 de abril.

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"No dia 14 (de abril), inconformada com a falta de resposta, se excedeu nas mensagens de WhatsApp, sendo informada pela equipe do salão que não seria possível dar continuidade ao atendimento por aquele canal, mas que estariam à disposição para entender e solucionar o problema. Portanto, é falsa a afirmação que Laís demorou 30 dias para questionar o procedimento realizado por Eduardo", diz a defesa.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e autolesão no 91º Distrito Policial.