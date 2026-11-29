Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A Defesa Civil de São Paulo fez um novo alerta para chuvas persistentes em todo o Estado, que podem aumentar o risco de deslizamentos, alagamentos e inundações. As chuvas devem continuar deste domingo, 29, até a terça-feira, 1°. O órgão ativou o gabinete de crise do El Niño de forma remota para lidar com o cenário.

São esperadas chuvas de intensidade moderada a forte em todo o território paulista. As regiões de maior atenção são Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na Capital e na Região Metropolitana, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura alerta para a possibilidade de formação de alagamentos, queda de árvores e elevação das cotas dos rios e córregos.

Na cidade de São Paulo, o tempo ficará nublado e a temperatura deve atingir a máxima de 25ºC e a mínima será de 18ºC. Há a possibilidade de condições chuvosas por volta das 15h, com rajadas de vento de 20 km/h.

Nos locais onde já choveu bastante nos últimos dias, a atenção deve ser redobrada, porque o solo está encharcado. De acordo com a Defesa Civil, nessas áreas mesmo chuvas de baixa intensidade podem provocar deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas, enchentes e inundações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário de chuva persistente é causado pela passagem de um sistema meteorológico e pelo transporte de umidade da região amazônica.

Diante de emergências, a Defesa Civil faz as seguintes recomendações para a população:

- Não atravessar ruas alagadas nem trechos com correnteza;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Manter distância de rios e córregos;

- Não tentar transpor áreas inundadas;

- Observar rachaduras no solo e nas paredes, inclinação de árvores e postes e sinais de movimentação de terra;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Procurar abrigo em edificações fechadas em caso de raios, evitando estruturas metálicas;

- Recolher objetos soltos e manter distância de estruturas que possam cair em caso de vento forte;

- Ficar longe de janelas, vidros e coberturas frágeis em caso de granizo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moradores de áreas de risco devem seguir as orientações das autoridades e procurar abrigo seguro em caso de risco. O atendimento da Defesa Civil é feito pelo telefone 199.