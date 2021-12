Defesa Civil reconhece situação de emergência em 27 municípios mineiros

Da Redação

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de mais 27 municípios mineiros, em razão das chuvas intensas na região. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 16.

Estão com situação de emergência reconhecida os seguintes municípios: Almenara; Alvarenga; Araçuaí; Ataleia; Bandeira; Campanário; Carlos Chagas; Catuji; Conselheiro Pena; Crisólita; Cuparaque; Divino das Laranjeiras; Felisburgo; Franciscópolis; Frei Gaspar; Goiabeira; Itaobim; Jequitinhonha; Jordânia; Mata Verde; Nanuque; Pavão; Pedra Azul; Ponto dos Volantes; Rubim; Santa Maria do Suaçuí; e São Félix de Minas.

Em outra portaria, também publicada no Diário Oficial da União de hoje, a Secretaria de Defesa Civil reconhece a situação de emergência em outros municípios de vários Estados: na Bahia, os municípios de Itajuípe e Mucugê, em razão das chuvas intensas; no Rio Grande do Norte, as cidades de João Dias (estiagem), Marcelino Vieira (seca), Rafael Fernandes (estiagem), e Triunfo Potiguar (seca); e no Rio Grande do Sul, o município de Júlio de Castilhos (estiagem).