Defesa Civil recomenda kit de emergência para desastres: “não criemos pânico”

Segundo o órgão, é recomendável que todos tenham já organizado um kit de emergência que possa atender necessidades básicas por 72 horas

A Defesa Civil Nacional buscou neste domingo (08) tranquilizar a população a respeito da recomendação para a confecção de kit de emergência, afirmando que a medida é preventiva, não havendo motivo para gerar pânico.

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“Calma! Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina”, diz a legenda do post em que a Defesa Civil pede para que “não criemos pânico”.

A nova publicação foi realizada dois dias após uma primeira, em que a Defesa Civil incentivou os brasileiros a prepararem um kit de emergência como “uma atitude importante de prevenção”, uma vez que em desastres de grandes proporções a ajuda pode demorar a chegar.

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Segundo a orientação do órgão, é recomendável que todos tenham já organizado um kit de emergência que possa atender necessidades básicas por 72h, composto por itens como dois litros de água potável diários por pessoa, alimentos não perecíveis, tais como enlatados e frutas secas, e medicamentos de uso contínuo e para emergência, bem como um para primeiros socorros.

A recomendação ganhou repercussão online, com muitos comentários classificando a iniciativa da Defesa Civil de “exagero”, enquanto outros usuários de redes sociais compartilharam o receio de que algum desastre estivesse prestes a acontecer.

Em nota divulgada na noite de sábado, o Ministério da Integração e Desenvolvimento, pasta a qual a Defesa Civil está vinculada, esclareceu que a recomendação sobre o kit “não está relacionada a qualquer alerta nacional ou a uma previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento”.

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“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres, incluindo recomendações sobre como agir em diversos cenários de risco”, acrescentou o ministério.

Recomendações similares já haviam sido publicadas anteriormente nas redes sociais da Defesa Civil, como em posts dos dias 16 e 29 de março e 3 de abril, por exemplo.

Condições meteorológicas

Apesar de não vincular as recomendações sobre kit de emergência a nenhum desastre específico ou iminente, o ministério disse que monitora de perto as condições meteorológicas no sul do país, onde chuvas e alagamentos têm causado estragos.

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Nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi registrada a ocorrência de sete tornados – eventos meteorológicos com ventos que podem superar os 100 quilômetros por hora. As autoridades investigam a relação de ao menos quatro óbitos com as tempestades.

Para este fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para eventos climáticos extremos no Sul do país.