Defesa Civil emite alerta vermelho para altas temperaturas em SP

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor que deve atingir o Estado entre esta quinta-feira, 13, e quarta-feira, 19. A previsão indica temperaturas até 7°C acima da média em áreas do interior, além de baixos índices de umidade e aumento do risco de incêndios na vegetação.

Segundo o órgão, as condições são provocadas pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do Estado. O cenário deve ser mais intenso no interior paulista, onde a combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação ressecada pode favorecer a ocorrência de incêndios.

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Na capital paulista, a temperatura chegou a 29°C nesta quinta-feira, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante os próximos dias, os termômetros devem variar entre 15°C e 28°C, podendo atingir 31°C na próxima segunda-feira, 17.

As maiores diferenças em relação às temperaturas médias são esperadas nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, onde os termômetros poderão registrar até 7°C acima da média.

Nas regiões de Marília, Bauru, Araraquara, Itapeva, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e na região metropolitana de São Paulo, as temperaturas máximas devem ficar entre 3°C e 5°C acima da média. Já em Registro, na baixada santista e no litoral norte do Estado, a elevação pode chegar a 3°C.

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Além dos efeitos do calor, a Defesa Civil chama a atenção para os impactos da rápida elevação das temperaturas sobre a saúde. Segundo a tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar, a combinação de calor e baixa umidade pode aumentar a sensibilidade das mucosas.

"Quando a temperatura sobe de forma rápida, associada à baixa umidade do ar, as mucosas ficam mais sensíveis. Isso, somado à circulação de vírus respiratórios característica do inverno, aumenta o risco de infecções respiratórias, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com doenças pulmonares ou alérgicas", explica.

A orientação é manter a hidratação, umidificar os ambientes sempre que possível, evitar exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes e manter os locais bem ventilados.

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A persistência do calor e da baixa umidade também aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil orienta a população a não realizar queimadas nem utilizar fogo para limpar terrenos.

Também recomenda evitar o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em locais com vegetação seca e pede atenção redobrada nas áreas rurais.

Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.