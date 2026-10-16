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Defesa Civil emite alerta severo para chuva em SP; há risco de ventos fortes e granizo

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas na noite desta sexta-feira, 16, na região de Cotia, com deslocamento em direção às zonas sul, oeste e central de São Paulo.

Segundo a pasta, a instabilidade pode vir acompanhada de raios, ventos fortes e granizo. A recomendação é que a população procure abrigo seguro.

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O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura de São Paulo (CGE) alertou para o risco de alagamento nas zonas oeste, sudeste e sul da capital paulista, além da Marginal Pinheiros.

De acordo com o CGE, imagens de radar meteorológico mostram a aproximação de áreas de instabilidade que já provocam pancadas de chuva de até forte intensidade. "Já chove na zona oeste da cidade e a chuva pode se espalhar para outras áreas nas próximas horas. A velocidade de deslocamento é rápida, mas há potencial para a formação de alagamentos", informou.

Também nesta sexta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para o risco de tempestades em quase todo o Estado de São Paulo e outros Estados do País ao longo de todo o dia.

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De acordo com o instituto, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

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