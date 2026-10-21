Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas em SP nos próximos dias

São Paulo entrou em estado de atenção para os próximos dias em decorrência das chuvas previstas, informou a Defesa Civil nesta quarta-feira, 21. Segundo o órgão, o Estado terá pancadas moderadas a fortes com risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos entre quinta-feira, 22, e sábado, 24.

"Estamos alertando a população de forma antecipada para que haja tempo de preparação. É fundamental que, antes do início das chuvas, as pessoas limpem as calhas, verifiquem as condições dos telhados, retirem folhas e sujeira dos ralos e prendam objetos que possam ser levados pelo vento. A poda preventiva de galhos que ofereçam risco também é importante. Medidas simples ajudam a reduzir os impactos das tempestades", recomenda o tenente-coronel Adriano Baruffaldi, diretor da Defesa Civil.

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Segundo o órgão, o Boletim Meteorológico Especial do El Niño, emitido nesta quarta, aponta para a atuação de sistemas meteorológicos que deverão manter as condições de instabilidade.

Na próxima quinta-feira, 22, são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite em diversas regiões do Estado, incluindo a capital e a Região Metropolitana de São Paulo. A Defesa Civil alertou para a possibilidade de volumes elevados de chuva em curtos períodos, o que contribui para enxurradas e alagamentos.

A instabilidade deve persistir ainda na sexta-feira, 22, com novas pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. No sábado, 24, a tendência segundo o órgão é que as precipitações se mantenham em grande parte do Estado.