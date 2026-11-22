A Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta para fortes chuvas em todo o Estado a partir deste domingo, 22, até terça-feira, 24. O aviso ocorre após um temporal ter alagado Aparecida, no interior paulista, na última sexta-feira, 20. Cinco pessoas chegaram a ser atingidas pelo desabamento do teto de um restaurante. Houve danos a estruturas e ao menos uma família ficou desalojada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou um alerta de tempestades em grande parte do País até o fim deste domingo. O aviso inclui todo o Estado de São Paulo.

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O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) também avisa para risco de fortes chuvas e raios entre o fim da tarde e a noite na capital paulista.

A Defesa Civil estadual prevê que o cenário mais crítico para chuvas neste domingo será nas regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Registro, Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos. Elas estão em alerta para condições de chuva mais intensa. O órgão, porém, pede que a população também permaneça em atenção nas demais regiões do Estado.

"As chuvas poderão ocorrer de forma irregular, com volumes e intensidades diferentes em cada município. Mesmo com períodos de sol e temperaturas elevadas, as pancadas poderão se formar rapidamente, principalmente durante as tardes e noites", avisa a Defesa Civíl.

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Previsão na capital paulista

O domingo na cidade será abafado, marcado por sol entre nuvens, com umidade acima de 50%. Os termômetros devem variar de 21ºC a 32ºC, ainda de acordo com o CGE.

A passagem de zonas de instabilidade climática deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Também há previsão de rajadas de vento localizadas.

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O tempo nublado deve continuar na segunda-feira, 23, variando de 21°C a 30°C e com pancadas de chuva no fim da tarde.