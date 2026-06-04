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Defesa Civil de SP reforça ações de combate queimadas no período da estiagem 2026

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 13:12:00 Editado em 04.06.2026, 13:24:25
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A Defesa Civil de São Paulo reforçou as ações de prevenção contra queimadas na temporada de estiagem de 2026, que tradicionalmente se estende entre junho e outubro, período considerado o mais crítico para incêndios florestais no Estado.

Em nota, o órgão informou que a preparação foi intensificada após a seca histórica de 2024, quando foram registrados mais de oito mil focos de incêndio.

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Entre as principais medidas adotadas estão o reforço do monitoramento climático, a integração entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias estaduais e forças de segurança, além da ampliação do apoio aos municípios.

Uma das novidades deste ano, segundo a Defesa Civil, é o programa Muralha do Fogo, que utilizará câmeras instaladas em rodovias estaduais para identificar rapidamente focos de incêndio. O sistema permitirá acompanhar ocorrências em tempo real e mobilizar equipes antes que as chamas atinjam grandes proporções. Outra frente é a realização de queimadas controladas em áreas de Cerrado dentro de Unidades de Conservação estaduais. Em 2026, a Fundação Florestal recebeu autorização para executar ações em 22 áreas, somando mais de 507 hectares manejados.

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