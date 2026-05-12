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Defesa Civil de SP realiza nesta terça vistoria nos imóveis atingidos por explosão no Jaguaré

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 07:59:00 Editado em 12.05.2026, 08:06:45
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A Defesa Civil de São Paulo irá realizar na manhã desta terça-feira, 12, uma vistoria técnica nos imóveis atingidos pela explosão registrada no Jaguaré, zona oeste, que matou uma pessoa e deixou três feridos. A inspeção está prevista para começar às 7h30 e deve avaliar as condições estruturais das edificações afetadas, além de dimensionar os danos provocados pelo acidente.

A explosão ocorreu na tarde desta segunda-feira, 11, na comunidade Senhora das Virtudes II, em uma região que fica nas proximidades das ruas Dr. Benedito de Moraes Leme e Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

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Com a força do impacto, casas foram destruídas, estruturas desabaram e vidros de prédios vizinhos se quebraram. Moradores relataram tremores e correria logo após a explosão.

Dez imóveis foram interditados e outros 36 sofreram danos indiretos. Cerca de 160 pessoas ficaram desalojadas. Os moradores de um condomínio com 320 apartamentos também precisaram deixar o prédio temporariamente, mas foram posteriormente autorizados pela Defesa Civil a retornar às unidades.

Durante a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros concluíram os trabalhos de busca no local e descartaram o risco de novas explosões na área.

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A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirmou que a explosão ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água realizada na região.

Segundo a companhia, uma tubulação de gás foi atingida durante a execução do serviço. "A atividade foi imediatamente paralisada", informou a empresa em nota. A Sabesp afirmou ainda que a intervenção havia sido previamente alinhada e acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.

A Comgás informou ter sido acionada às 15h15 para atender a um vazamento de gás no local. De acordo com a empresa, equipes chegaram à região às 15h37 e conseguiram interromper o vazamento.

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As empresas anunciaram que irão disponibilizar auxílio emergencial de R$ 2 mil para as famílias afetadas enquanto é realizado o levantamento completo dos prejuízos. As causas da explosão ainda serão investigadas.

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