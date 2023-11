Defesa Civil de SP envia alertas sempre que há tempestades; veja como recebê-los

Dando fim à onda de calor que atinge grande parte do Brasil, uma tempestade deve cair entre esta sexta, 17, e domingo, 19, em São Paulo. Para manter os moradores informados sobre a previsão de temporais, assim como os riscos e cuidados necessários, a Defesa Civil tem um sistema de envio automático de alertas que pode ser utilizado por toda a população. O serviço é gratuito e vale também para ciclones, como os que têm ocorrido no sul do País, e outros eventos climáticos. Os alertas podem ser recebidos por SMS, TV por assinatura, Telegram e/ou WhatsApp. Saiba como ativar o serviço de alertas da Defesa Civil: Mensagens SMS: envie uma mensagem para o número 40199 com o CEP da região sobre a qual deseja receber os alertas; WhatsApp: salve o número (61) 2034-4611 no seu celular ou clique aqui. Em seguida, dê um "olá" para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes; Telegram: procure o contato "Defesa Civil Alertas", dê um "olá" para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes; TV por assinatura: os avisos e alertas da Defesa Civil surgem automaticamente durante a programação das TVs por assinatura. Se necessário, procure a sua empresa fornecedora e questione sobre o serviço.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de rajadas de vento que poderão chegar a 100 km/h entre sexta-feira, 17, e domingo, 19. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a partir da frente fria que chega ao Estado. Segundo o CGE, as rajadas de vento devem variar entre 60 e 80 km/h, mas, durante as chuvas, eles poderão chegar a 100 km/h. O Climatempo aponta para o mesmo risco, além da possibilidade de raios e queda de granizo. Devido aos alertas, o Departamento Hidroviário (DH) do Estado reforçou a orientação para os usuários de barcas do litoral para acompanhar a situação do transporte nos próximos dias. A ventania também pode trazer novas quedas de árvores e transtornos no fornecimento de energia. No início do mês, muitos paulistanos chegaram a ficar quase uma semana sem luz após uma tempestade atingir a capital. O problema de fornecimento se repetiu em alguns bairros a partir do temporal registrado na noite de quarta-feira, 15.