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Defesa Civil de SP emite alerta severo para chuva forte na madrugada; temporal persiste no dia

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Defesa Civil de São Paulo emitiu 15 alertas preventivos durante a madrugada desta sexta-feira, 16, para diferentes regiões do Estado. Foram 10 avisos por SMS e cinco por Cell Broadcast, com orientações sobre fortes chuvas, raios, ventos e possibilidade de granizo. Até o momento, não há relatos de ocorrências graves.

Na capital, houve estados de atenção para alagamentos e alertas para transbordamento na região da Água Espraiada e no Ipiranga. Todos foram encerrados às 5h13.

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A previsão indica a continuidade da instabilidade nesta sexta, com pancadas isoladas de chuva, raios e rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil, na faixa leste paulista e próximo da divisa com Minas Gerais, o solo encharcado aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.

Nas demais regiões, o potencial de transtornos é menor.

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Recomendações da Defesa Civil à população

* Evite áreas alagadas: não atravesse ruas inundadas, enxurradas ou trechos com correnteza, a pé ou de veículo.

* Mantenha distância de rios e córregos: evite áreas próximas a cursos dágua durante períodos de chuva intensa.

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* Proteja-se de raios e ventos fortes: procure abrigo em edificações seguras e não permaneça sob árvores, próximo a postes ou estruturas metálicas.

* Redobre a atenção em encostas: observe sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e estalos no terreno. Ao identificar esses indícios, afaste-se da área e acione a Defesa Civil.

* Dirija com cautela: reduza a velocidade e mantenha distância segura dos demais veículos. Nunca tente atravessar vias alagadas.

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CHUVA/SÃO PAULO/ALERTA SEVERO/PREVISÃO
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