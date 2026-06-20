Defesa Civil de SP desativa alertas climáticos após possível invasão hacker

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou neste sábado, 20, que desabilitou temporariamente a ferramenta de emissão de alertas de eventos climáticos até que as autoridades federais esclareçam a situação do programa nacional Cell Broadcast.

O órgão paulista também afirmou que não enviou nenhum alerta. Segundo a instituição, a ferramenta, que é usada para enviar as mensagens, é gerida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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O sistema da Defesa Civil emite sons e mensagens para moradores de regiões sob risco de desastres, como fortes chuvas. Os alertas aparecem em formato pop-up no celular, que se sobrepõem ao conteúdo exibido na tela. E, em casos graves, reproduz um sinal sonoro, mesmo se o celular estiver no modo silencioso.

Entenda o caso

Durante a madrugada usuários de vários Estados do País, como São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, receberam alerta sonora de desastres com mensagens traziam a palavra "misantropia". A mensagem não está ligada a nenhuma situação real de risco. Em alguns locais do Estado de São Paulo, o alerta mencionava até um "ataque alienígena".

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Por nota, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informaram que acionaram a Polícia Federal para investigar um possível ataque hacker no sistema federal.

E que a plataforma usada para o envio dos alertas foi retirada do ar à 1h30 deste sábado, depois de sofrer uma invasão. Segundo o órgão, o disparo foi feito remotamente por alguém sem autorização e pode ter sido resultado de um ataque hacker.

O alerta gerou surpresa e confusão nas redes sociais, já que o termo não tem relação com fenômenos climáticos ou situações de emergência. "Misantropia" significa aversão ou rejeição à humanidade, podendo também se referir a isolamento social, melancolia ou profunda tristeza.

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Por precaução, a Defesa Civil de São Paulo afirmou que "a ferramenta foi desabilitada por ora, até que o caso seja esclarecido" e por não haver "até o momento, não há registro de ocorrência que justifique a emissão de alerta extremo relacionado ao conteúdo reportado".