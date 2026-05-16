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Defesa Civil de SP alerta para temporais e frio; veja previsão do tempo para as regiões do País

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 18:31:00 Editado em 16.05.2026, 18:43:44
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A Defesa Civil de São Paulo fez um alerta para as mudanças nas condições do tempo em todo o Estado de São Paulo até segunda-feira, 18. A previsão é de aumento de chuvas, temporais isolados e queda nas temperaturas.

O domingo, 17, será marcado por nebulosidade e momentos de sol, favorecendo o declínio na temperatura. Há ainda condições para pancadas de chuva fortes, que vêm acompanhadas de raios e rajadas de vento. A situação se agrava em municípios que fazem fronteira com o Paraná.

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Na segunda-feira, 18, chuvas persistentes chegam ao Litoral e Grande São Paulo. "Não há risco para acumulados severos, contudo, a chuva persiste ao longo de todo o dia", explica a Defesa Civil. Uma massa de ar frio derruba um pouco mais as temperaturas - um padrão que seguirá pela próxima semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão nacional é de chuvas na região Norte, boa parte do Nordeste, do Sul e do Sudeste. Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo têm alerta laranja de Perigo - o que indica riscos significativos, com ventos de até 100 km/h e chuvas volumosas.

Veja abaixo como fica o tempo em cada região: Norte

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Domingo, 17, as temperaturas variam entre 21 °C no Acre e 35 °C no sudeste do Pará. Pancadas de chuva atuam em quase toda a região, com maiores acumulados entre o nordeste de Roraima e sudoeste do Pará. No sudeste do Pará e centro-norte do Tocantins, a chuva tende a ser mais fraca e isolada.

Já na segunda, 18, chuvas mais intensas se concentram no sudeste do Amazonas, sul de Rondônia e em todo o estado do Amapá, com possibilidade de descarga elétrica. Nas áreas restantes, a previsão é de chuva fraca e passageira.

Nordeste

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Para domingo, a região deve registrar pancadas de chuva a partir da tarde, principalmente entre o Maranhão e Pernambuco. Nessas áreas, os acumulados podem chegar a 50mm. Chuvas isoladas podem ocorrer no sul do Maranhão, centro do Piauí, centro-sul de Alagoas, Sergipe e leste da Bahia.

As chuvas se concentram no litoral da Bahia durante a segunda-feira, 18. Pancadas também atuam entre o litoral do Maranhão e do Piauí, avançando para o interior maranhense.

Centro-Oeste

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O monitoramento do Inmet indica pancadas de chuva isoladas no oeste de Mato Grosso e grande parte de Mato Grosso do Sul ao longo do domingo, 17. No Distrito Federal, o tempo segue estável. Já em Goiás, a chuva ocorrer de forma isolada no sul do Estado.

O cenário se repete na segunda, 18, mas com chuvas mais espalhadas para o sul de Mato Grosso do Sul.

Sudeste

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No domingo, 17, as chuvas ficam mais intensas no sul de São Paulo, principalmente durante a noite.

Os temporais continuam intensos no Estado e no sul do Rio de Janeiro na segunda, 18. Já o centro-norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo seguem com tempo estável.

Sul

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A instabilidade avança para Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul no domingo. A previsão do Inmet indica que os volumes chegam até 70 mm no centro-oeste do Paraná. Somente o extremo sudoeste gaúcho deve ter tempo firme.

Na segunda-feira, a chuva se intensifica entre o centro e o norte do Paraná. As pancadas podem ocorrer com forte intensidade e em curto período de tempo, acompanhadas de descargas elétricas. A previsão de chuva se estende para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas com menores acumulados.

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