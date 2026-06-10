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Defesa Civil de SP alerta para mudança no tempo a partir desta quarta-feira; veja até quando

Escrito por Redação O Estado de S.Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 12:13:00 Editado em 10.06.2026, 12:22:53
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A aproximação de um sistema meteorológico influencia o retorno das chuvas em diversas regiões do Estado de São Paulo a partir desta quarta-feira, 10. Na capital paulista, há previsão de fortes precipitações entre quinta-feira, 11, e segunda-feira, 15.

Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a semana começou com condições estáveis em todo o território paulista em razão da atuação de uma massa de ar frio e seco. Entre segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, o predomínio foi de sol entre poucas nuvens, com temperaturas mais baixas durante a madrugada e o amanhecer.

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De acordo com o órgão estadual, a mudança mais significativa ocorre nesta quarta-feira, 10, quando a frente fria e áreas de instabilidade associadas aumentam a cobertura de nuvens e favorecem a ocorrência de chuva em diversas regiões paulistas.

"Em alguns momentos, as precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas isoladas de vento", acrescenta a Defesa Civil do Estado.

Até o domingo, 14, as precipitações ocorrem de forma mais generalizadas por todo o Estado, condições atípicas para essa época do ano.

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"Além disso, entre quarta-feira e domingo, são esperados acumulados de chuva que poderão superar a média climatológica de todo o mês em algumas regiões do Estado, especialmente no interior paulista", afirma o órgão estadual.

Temperaturas

Já as temperaturas permanecerão amenas ao longo do dia, enquanto a sensação de frio será mais acentuada durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, especialmente nas áreas de maior altitude, como áreas serranas.

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Durante episódios de chuva, a recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e permanecer em local seguro em caso de raios e rajadas de vento.

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CLIMA/SP/ALERTA/FRIO/CHUVA
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