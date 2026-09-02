Defesa Civil confirma que tornado de grande porte atingiu oeste de SC

A confirmação oficial ocorreu após a análise conjunta de imagens de radar meteorológico, registros em solo e imagens aéreas obtidas por drone na área

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou, na tarde desta quarta-feira (02), a ocorrência de um tornado no interior do município de Campo Erê, no Oeste catarinense. O fenômeno foi registrado por volta das 19h26 do domingo (30) e teve sua formação flagrada ao vivo por um grupo de caçadores de tempestades, um feito inédito no Brasil.

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A confirmação oficial ocorreu após a análise conjunta de imagens de radar meteorológico, registros em solo e imagens aéreas obtidas por drone na área atingida. O alerta para a região havia sido enviado à população por meio do sistema de cellbroadcast da Defesa Civil cerca de 45 minutos antes do fenômeno.

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Por volta das 19h12, o radar meteorológico do Oeste, localizado em Chapecó, registrou uma tempestade severa sobre Campo Erê. Além de indicar a intensidade da chuva, o equipamento permite analisar a direção e a velocidade dos ventos dentro da nuvem. Os meteorologistas identificaram ventos se movimentando em sentidos opostos em uma mesma região, o que caracteriza a rotação do ar dentro da tempestade.





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Foto: Gregory Fenile de Castro Foto: Gregory Fenile de Castro

Essa rotação foi detectada cerca de 14 minutos antes do registro do tornado em solo.

O fotógrafo de natureza Gregory Fenile de Castro capturou imagens nítidas do fenômeno, que foi classificado como um tornado do tipo wedge, categoria usada para descrever tornados cuja base é mais larga do que alta, indicando circulação de grande porte. Durante a transmissão ao vivo do caçador Gabriel Zaparolli, a equipe descreveu o que via como um “tornado imenso” cruzando a zona rural. Assista abaixo:





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Apesar da força do fenômeno, não houve registro de vítimas. Três edificações foram atingidas na área rural do município.

Os danos incluíram destelhamentos em residências e galpões, além de árvores arrancadas com as raízes expostas. O principal indício analisado pela Defesa Civil para a confirmação do tornado foi a forma como os estragos se distribuíram no terreno: árvores e estruturas não caíram todas na mesma direção, como ocorre em vendavais comuns, mas tombaram em diferentes sentidos ao longo de uma faixa estreita e contínua, característica compatível com a passagem de um tornado.

A avaliação contou com imagens feitas por drone fornecidas pela Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Maravilha.

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Foto: Gabriel Zaparolli Foto: Gabriel Zaparolli

A região Oeste de Santa Catarina está situada em uma das áreas que meteorologistas apontam como um dos corredores mais favoráveis à formação de tornados no Brasil. O fenômeno em Campo Erê ocorreu em meio a uma sequência de tempestades severas que atingiram o estado entre os dias 28 e 30 de agosto, com granizo, vendavais e alagamentos que afetaram dezenas de municípios.

A Defesa Civil de Santa Catarina mantém monitoramento 24 horas por dia das condições meteorológicas e é responsável pela emissão dos alertas oficiais. A orientação é que a população acompanhe os canais oficiais do órgão, especialmente em períodos de previsão de tempestades severas.