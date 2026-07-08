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Defesa Civil alerta para risco de incêndios devido ao tempo seco durante o feriado em SP

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 13:30:00 Editado em 08.07.2026, 13:42:32
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A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para o risco elevado de incêndios entre o feriado desta quinta-feira, 9, e sábado, 11, devido à atuação de uma massa de ar seco e aos baixos índices de umidade relativa do ar. As regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca devem atingir o nível de emergência no sábado, considerado o mais alto grau de criticidade para queimadas.

Segundo o órgão, a umidade do ar pode ficar abaixo de 30% nas regiões norte e noroeste do Estado. Já a faixa que se estende de Andradina a Campinas, passando por Presidente Prudente e Bauru, permanecerá em alerta vermelho, enquanto as demais regiões paulistas apresentam risco elevado para incêndios.

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O estado de emergência é decretado quando as condições meteorológicas combinam temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, ventos intensos e um longo período sem chuva. Nesse cenário, qualquer foco de ignição pode evoluir rapidamente para incêndios de grandes proporções, dificultando o trabalho de combate às chamas.

A previsão é de que a aproximação de uma frente fria entre sábado e domingo aumente a nebulosidade e provoque chuva fraca e isolada em parte do Estado, além de reduzir as temperaturas, o que deve diminuir o risco de queimadas.

O período entre junho e outubro é considerado a fase mais crítica para incêndios florestais em São Paulo por concentrar as condições mais secas do ano. De acordo com a Defesa Civil, nove em cada dez incêndios registrados no Estado têm origem em ações humanas, intencionais ou acidentais.

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O órgão orienta a população a não utilizar fogo para limpeza de terrenos ou queima de resíduos, evitar fogueiras próximas a áreas de vegetação, descartar corretamente cigarros e fósforos e não soltar balões, prática que configura crime ambiental.

Também recomenda que proprietários rurais avaliem a suspensão de visitas a áreas de mata nos dias de maior risco e que o uso do fogo ocorra apenas com autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

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CLIMA/SP/FERIADO/TEMPO SECO
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