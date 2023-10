Defesa Civil alerta para ocorrência de temporais em SP; veja previsão

A Defesa Civil emitiu nesta terça-feira, 24, alerta para a chegada de temporais que devem atingir todo o Estado de São Paulo entre quarta, 25, e sexta-feira, 27. As fortes chuvas serão provocadas por uma frente fria vinda do Sul, que avança pelo território paulista nos próximos dias e poderá causar também diminuição nas temperaturas, ventos de até 70 km/h e queda de granizo em algumas regiões. Na capital e na região metropolitana de São Paulo, são esperados acumulados de 50mm (cada um milímetro de chuva corresponde a um litro por metro quadrado), a mesma previsão para Vale do Ribeira e Itapeva. No interior, nas regiões de Campinas e Sorocaba, os acumulados serão de 70mm, segundo a Defesa Civil. A previsão para Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte é 80mm, volume de precipitação que caracteriza a chuva como moderada. Já nas regiões de Araçatuba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto os acumulados podem chegar aos 100mm, o que é considerada chuva forte. "Em todas as regiões haverá presença de rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h, além de raios e granizo", diz a Defesa Civil em nota.

- Quarta-feira (25/10): entre 18ºC e 23ºC; - Quinta-feira (26/10): entre 17ºC e 21ºC; - Sexta-feira (27/10): entre 17ºC e 24ºC; - Sábado (28/10): entre 20ºC e 30ºC; - Domingo (29/10): entre 23ºC e 28ºC; * De acordo com a empresa Meteoblube Para os moradores das regiões onde as chuvas serão mais fortes, a Defesa Civil alerta para que as pessoas não enfrentem áreas alagadas ou com enxurradas, procurem permanecer em locais cobertos e evitem permanecer parados embaixo de árvores. "Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel". Outros cuidados recomendados pela Defesa Civil são: evitar estacionar veículos perto de árvores, sob o risco de queda da vegetação; e redobrar a segurança no caso de profissionais que trabalham ao ar livre e em altura.

Para a Defesa Civil, é necessário ter atenção especial para as cidades do litoral paulista, que ficam na faixa leste do Estado, e onde há número maior de áreas de risco para deslizamentos. "As pessoas que residem em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento, é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro", diz. Por causa das rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa no litoral, diz a Defesa Civil. "Logo, durante o período do alerta, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia". O órgão recomenda também cuidado com embarcações e para que a população evite adentrar em alto mar, bem como a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf e kitesurf. Para receber alertas da Defesa Civil pelo celular, as pessoas podem mandar uma mensagem de texto com o CEP da localidade de interesse para o número 40199.