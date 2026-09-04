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Defesa Civil alerta para chuva forte e risco de alagamentos e deslizamentos em SP no feriado

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas fortes entre sábado, 5, e segunda-feira, 7, durante o feriado prolongado. A passagem de uma frente fria pode provocar acumulados elevados e aumentar o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

As principais áreas de atenção são o Vale do Ribeira, a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Litoral Norte. Ao longo do fim de semana, os volumes de chuva podem variar entre 70 e 100 milímetros, principalmente no litoral e na Grande São Paulo.

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Segundo a Defesa Civil, a instabilidade ganha força na noite desta sexta-feira, 4, e se intensifica durante a madrugada de sábado. O órgão reforçou o monitoramento e realiza reuniões com representantes regionais e municipais para coordenar as ações de acompanhamento e resposta a possíveis ocorrências.

A frente fria também deve derrubar as temperaturas no Estado. Entre segunda-feira e quarta-feira, 9, os termômetros podem chegar a cerca de 11°C na capital paulista, entre 7°C e 8°C no interior e aproximadamente 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.

No litoral, a orientação é evitar atividades náuticas durante todo o fim de semana devido à previsão de agitação marítima.

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Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco

A recomendação é não atravessar ruas alagadas ou locais com enxurradas e manter distância de árvores e estruturas metálicas frágeis.

Moradores de áreas sujeitas a deslizamentos também devem observar sinais como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes ou árvores inclinados.

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Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS, mediante o envio do CEP para o número 40199, ou pelo aplicativo Alerta SP. Em situações de emergência, os telefones são: 199, da Defesa Civil; 193, do Corpo de Bombeiros; e 190, da Polícia Militar.

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