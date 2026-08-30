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Defesa Civil alerta para chuva com raios em SP; Sul terá temporais até segunda-feira

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de que o calor intenso deve favorecer a formação de pancadas de chuva em diferentes regiões paulistas durante a tarde deste domingo, 30. Na Grande São Paulo, a chuva pode ganhar intensidade em alguns momentos e vir acompanhada de rajadas de vento.

No restante do País, a previsão indica risco de tempestades e granizo na Região Sul, enquanto o calor e a baixa umidade predominam em outras áreas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem persistir nesta segunda-feira, 31, principalmente no Sul.

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Em São Paulo, além da região metropolitana, são esperadas pancadas de chuva na Baixada Santista, no litoral norte e no Vale do Paraíba. As chuvas podem apresentar maior intensidade de forma isolada, com raios e rajadas moderadas de vento.

No sul do Estado, próximo à divisa com o Paraná, a região de Itapeva deve estar entre as mais afetadas. A previsão aponta pancadas de chuva rápidas e localizadas.

Apesar do risco de chuva forte em alguns pontos, a Defesa Civil informou que, até o momento, não são esperados volumes significativos de chuva.

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Na segunda-feira, o céu deve permanecer com muitas nuvens em São Paulo. Há possibilidade de chuva isolada nas regiões oeste, central e sul do território paulista. Nas demais áreas do Sudeste, o céu deve ter poucas nuvens.

O calor também permanece. Depois de atingir máxima de 35°C neste domingo, a cidade de São Paulo pode chegar aos 36°C na segunda-feira, segundo o Inmet.

Sul pode ter granizo neste domingo

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A Região Sul do País permanece sob forte instabilidade. Neste domingo, há possibilidade de granizo no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essas áreas podem registrar pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas.

O Inmet mantém a previsão de alerta para tempestades neste domingo e na segunda-feira em todo o Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Curitiba e Florianópolis estão entre as áreas abrangidas.

Na segunda-feira, as instabilidades aumentam no oeste e norte do Amazonas. Também podem ocorrer pancadas isoladas no Acre, em Rondônia e em Roraima. Em Porto Velho, as temperaturas podem chegar aos 41°C.

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