Decoração de Halloween assusta moradores e mobiliza autoridades; veja

Um boneco usado como decoração de Halloween assustou moradores e mobilizou autoridades ao ser confundido com um corpo em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Imagens mostram o brinquedo pendurado de ponta-cabeça na janela de uma casa (assista acima).

O boneco amarrado em um pano estava na janela de um sobrado na Rua Savério Fittipaldi, no bairro Quietude. A empresária Bruna Keren Pedroso Pereira, de 24 anos, contou que estava passando pela rua de carro com o marido quando avistou a decoração. Ela disse que ficou assustada, pois "parecia muito real", segundo ela. “Paramos o carro no meio da rua, ficamos desesperados [...]. Paramos até algumas pessoas de moto que estavam passando na rua e todos reconheciam como um corpo”, afirmou.

De acordo com a empresária, ela resolveu ligar para a Polícia Militar (PM), informando o endereço do caso. Em seguida, Bruna e o marido foram até a base da Guarda Civil Municipal (GCM) de Praia Grande e pediram para os agentes os acompanharem até o local. “Até mesmo eles, de primeira instância, acharam que era um corpo”, disse o casal.

Bruna disse que não havia muita movimentação na rua, mas algumas pessoas pararam para ver o caso e também confundiram o boneco com um corpo. Em determinado momento, as equipes da Romu chamaram pelo morador, que mostrou se tratar de um boneco e alegou ser uma decoração para o Halloween.

Segundo Bruna, um dos agentes pediu para o proprietário retirar a decoração da janela até por conta das crianças da escola que fica na frente da casa.

“Ficamos até o final porque estava muito real e não queria ficar com aquilo na cabeça. Então, vi que realmente era um boneco e fiquei mais tranquila”.

