Debate no Piauí vira meme com Barbie do Bolsonaro e arábes do Insta

O debate entre os candidatos ao governo do Piauí feito pela TV Cidade Verde nesta terça-feira (16) viralizou nas redes sociais pelo número de memes produzidos em um só encontro. Teve candidato questionando mediador, adversária entregando a outra sobre possível compra de seguidores no Instagram e até propaganda indireta de Ford Ka.

A candidata Lourdes Melo (PCO)foi uma das responsáveis pelo debate aparecer como um dos assuntos mais comentados do Twitter no dia. No início do terceiro bloco, ela rebateu o mediador Joelson Giordani ao ter a pergunta interrompida: "ah, você quer me calar?", disse.

Só para deixar claro: isso NÃO é uma esquete do @portadosfundos, ok? pic.twitter.com/ZQYyXhPqSy continua após publicidade . August 17, 2022

Vestida com uma camisa da seleção brasileira vermelha e com um símbolo do comunismo em contraponto ao da patrocinadora do material esportivo, Lourdes Melo também protagonizou outro momento que repercutiu nas redes sociais. Ela chama a candidata Gessy Lima (PSC) de "Barbie" bolsonarista.

"Você é uma candidata bolsonarista. Você é uma Barbie. Vem para cá defender os empresários, justamente a classe que tem prioridade. Você é uma candidata que realmente precisa rever essa situação".

'Árabes do Instagram'

A candidata Gessy Lima também aparece em outro momento do debate destacado pelos usuários do Twitter. Ao rebater Ravenna Castro (PMN), ela diz que a adversária tem seguidores "árabes" nas redes sociais, em referência a possível compra de contas fakes para segui-la —que geralmente usam nomes estrangeiros nos usuários dos perfis.

"Ela começou a me atacar achando que eu ia revidar, citá-la, para ela ganhar seguidores. Até nisso ela é fake. Ela comprou seguidores para comprovar que ela poderia ser a candidata que mais tem seguidores nas redes sociais. Acessem as redes sociais dela e vejam lá os árabes que seguem ela", diz Gessy Lima, que provoca risos na plateia.



Em outro trecho, Ravenna Castro aparece, com o uso de uma sonoplastia de bordões usados no Programa do Ratinho, do SBT, criticando Gessy Lima. A candidata do PMN manda um abraço para "Stefhany do Crossfox" - referência ao clipe caseiro que viralizou há anos no YouTube.

ELEIÇÕES 2022

E o debate no Piauí, hein?

🤭 pic.twitter.com/b4zPZwRXgY — ❤️1️⃣3️⃣❤️Maria L Perez 🇧🇷🚩🇨🇺🇨🇳🇷🇺🇵🇸 (@malucia_p) August 17, 2022

Tenho certeza que este ano o carro dela não seria o Crossfox. Seria um Ford Ka, que é o carro mais querido do momento". À noite, os candidatos ao governo do Piauí participaram de outro debate, desta vez promovido pela TV Meio Norte. Lourdes Melo voltou a chamar a atenção dos usuários do Twitter ao chamar o ministro Alexandre de Moraes, recém-empossado presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de "cabeça de ovo".

A candidata ao governo do Piauí Lourdes Melo (PCO), criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta. A reclamação ocorreu durante o debate realizado pela TV Cidade Verde, em Teresina (PI), nesta terça-feira(16). 📹Grupo Meio Norte. pic.twitter.com/tanGH0kDfP — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) August 17, 2022

"O nosso partido, o PCO, está sendo perseguido por aquele juiz da cabeça de ovo...como é o nome dele? Está perseguindo o Rui Costa Pimenta [presidente da sigla], fez um inquérito, ainda fechou todas as nossas mídias, proibindo o direito de opinar".

Moraes incluiu o PCO no inquérito das fake news. As publicações do partido feitas pelas redes sociais chamavam o ministro de "skinhead de toga", acusavam o tribunal de "fraudar as eleições" e defendiam a dissolução do Supremos Tribunal Federal (STF).

Informações do site UOL.

